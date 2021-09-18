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6 yıldır yaşlıların pazar poşetlerini taşıyorlar
Çorum'da gençlerden oluşan gönüllü esnaflar pazar alış verişi yapan yaşlı vatandaşların poşetlerini ve pazar arabalarını taşıyarak örnek bir davranış sergiliyorlar.
Güncel 18.09.2021, 14:46
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Aşık Mahsuni Şerif Parkının karşısında esnaflık yapan Burak Otmar, Eşref Fındık, Mustafa Yeter ve Muhammet Çırak isimli genç esnaflar Cumartesi Pazarına haftalık ihtiyaçlarını karşılamak için gelen yaşlıların poşet ve pazar arabalarını taşıyorlar. 6 yıldır, yaşlılara yardım ettiklerini dile getiren esnaf Burak Otmar, “Büyüklerimize bir nebze de olsa faydamız dokunabiliyorsa ne mutlu bize” dedi.
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