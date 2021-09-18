6 yıldır yaşlıların pazar poşetlerini taşıyorlar

Aşık Mahsuni Şerif Parkının karşısında esnaflık yapan Burak Otmar, Eşref Fındık, Mustafa Yeter ve Muhammet Çırak isimli genç esnaflar Cumartesi Pazarına haftalık ihtiyaçlarını karşılamak için gelen yaşlıların poşet ve pazar arabalarını taşıyorlar. 6 yıldır, yaşlılara yardım ettiklerini dile getiren esnaf Burak Otmar, “Büyüklerimize bir nebze de olsa faydamız dokunabiliyorsa ne mutlu bize” dedi.