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6 yaşındaki Kuzey'in 'Büyüyünce asker olacağım' sözleri duygulandırdı
IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından 13 kişinin şehit edilmesi haberlerini izleyen Çorumlu Kuzey Ali Önder'in (6) 'büyüyünce asker olacağım' sözlerini içeren konuşması paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.
Güncel 15.02.2021, 13:57
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Çorum‘da yaşayan Merve ve Hasan Önder çiftinin çocukları Kuzey Ali Önder'in sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde, "Büyüyünce asker olacağım. O teröristleri büyüyünce kendi ellerimle ben öldüreceğim.Bu bayrağı yere hiç kimse indiremeyecek. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Seyit onbaşımız bayrağımızı hiç kimseye vermedi bizde vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Askeri kamuflaj giyen küçük çocuğun konuşması paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü
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