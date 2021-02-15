6 yaşındaki Kuzey'in 'Büyüyünce asker olacağım' sözleri duygulandırdı

Çorum‘da yaşayan Merve ve Hasan Önder çiftinin çocukları Kuzey Ali Önder'in sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde, "Büyüyünce asker olacağım. O teröristleri büyüyünce kendi ellerimle ben öldüreceğim.Bu bayrağı yere hiç kimse indiremeyecek. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Seyit onbaşımız bayrağımızı hiç kimseye vermedi bizde vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Askeri kamuflaj giyen küçük çocuğun konuşması paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü