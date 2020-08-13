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6 yaşındaki Çorumlu Aysima kazada can verdi

Çorum’un Osmancık İlçesi Konaca Köyü’nden Ercan Şişman’ın 6 yaşındaki kızı Aysima Şişman, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Güncel 13.08.2020, 19:38
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6 yaşındaki Çorumlu Aysima kazada can verdi

Merhum Gülağa Şişman ve Sefiya Şişman’ın oğlu Ercan Şişman’ın kızı olan Aysima Şişman, önceki gün akşam saatlerinde yaşanan bir trafik kazasında vefat etti.

Edinilen bilgiye göre Ercan Şişman’ın kullandığı araç Ankara’da kaza yaptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken, arabada bulunan 6 yaşındaki Aysima Şişman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Meydana gelen kazada yaralanan Ercan Şişman ve eşi hastaneye kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden Aysima Şişman da dün ikindi namazı sonrası Ankara Mamak Ortaköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

(Haber Merkezi)

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