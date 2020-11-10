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6 kişi daha virüs kurbanı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Çorum’daki ilerleyişi durmuyor.

Güncel 10.11.2020, 19:12
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6 kişi daha virüs kurbanı

Yaklaşık bir yıldır dünya gündeminde bulunan ve bugüne kadar dünyada 50 milyonu geçkin insana bulaşan koronavirüs salgını ülkemizde olduğu gibi ilimizde de bayram sonrası artışa geçmişti. Vaka ve ölümlerdeki artışlar alınan tüm önlemlere rağmen durmazken, Kasım ayının gelmesi ile birlikte de ölüm sayıları daha da yukarılara tırmanmaya başladı.

Son haftalarda Covid-19 salgınının hızla yayıldığı ilimizde vefat sayılarında da artışın devam ettiği, özellikle 5 Ekim’den beri geçen sürede yaşanan can kayıplarının 146’ya ve Kasım ayından beri ise 9 gün içinde 52’ye yükseldiği öğrenildi.

Buna göre koronavirüs salgını kapsamında ilimizde son bir ayda yaşanan ölümler şu şekilde: “5 Ekim'de 5 kişi, 6 Ekim'de 3 kişi, 7 Ekim'de 3 kişi, 8 Ekim'de de 2 kişi, 9 Ekim'de 5 kişi, 11 Ekim'de 2 kişi, 12 Ekim'de 5 kişi, 13 Ekim'de 2 kişi 14 Ekim'de 6 kişi, 15 Ekim'de 3 kişi, 16 Ekim'de 1 kişi, 18 Ekim'de 5 kişi, 19 Ekim'de 4 kişi ve 20 Ekim'de 3 kişi ve 21 Ekim'de 9 kişi, 22 Ekim’de 4 kişi, 23 Ekim'de 5 kişi, 24 Ekim’de 3 kişi, 25 Ekim'de 3 kişi, 26 Ekim'de 6, 27 Ekim'de 5, 28 Ekim'de 3 kişi, 30 Ekim'de 4, 31 Ekim'de 3, 1 Kasım'da 3, 2 Kasım'da 12, 3 Kasım'da 6, 4 Kasım'da 3, 5 Kasım'da 6, 6 Kasım'da 5, 7 Kasım'da 7, 8 Kasım'da 4 ve 9 Kasım'da 6 hasta”

(Haber Merkezi)

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