6 kazada 20 yaralı

Alınan bilgiye göre Çorum-Osmancık yolunda yaşanan kazada A.H yönetimindeki araç M.Y isimli kişiye çarparak hayati tehlike arzetmeyecek şekilde yaralanmasına neden oldu.

Merkez Çepni Mahallesi’nde E.D ve Ö.L isimli sürücülerin sevk ve idaresindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki araç sürücüsü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan D.S.D ve A.D hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Kazaya karışan sürücülerden biri davacı oldu.

Merkez Bahçelievler Mahallesi’ndeki kazada ise S.Ö yönetimindeki araç ile E.N yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki araç sürücüsü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan K.D, T.A, E.Ç.A ve E.E isimli kişiler yaralandı. Aynı araçta bulunan E.E., S.D, B.A, M.A isimli kişiler ise yara almadı.

Çöplü Mahallesi’nde H.G ve A.Y yönetimindeki araçların çarpışması sonucu iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan D.G ve İ.Ş.G isimli kişiler hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Saat Kulesi civarında yaşanan kazada ise S.B yönetimindeki elektrikli bisiklet devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Çepni Mahallesi’nde O.A.D ve A.Ç yönetimindeki motosikletler çarpıştı. Kazada iki sürücü ve yanlarında bulunan N.Ç ve Y.D isimli kişiler yaralandı.

(Haber Merkezi)