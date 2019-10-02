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6 kazada 14 yaralı

Çorum merkez ve ilçelerindeki trafik kazalarında çok sayıda kişi yaralandı.

6 kazada 14 yaralı

Çorum merkez ve ilçelerindeki trafik kazalarında çok sayıda kişi yaralandı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 21:48
6 kazada 14 yaralı

Alınan bilgiye göre Ulukavak Mahallesi’nde önceki gün sabah saatlerindeki kazada G.A isimli sürücü seyir halinde iken M.A isimli kişiye çarparak yaraladı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinde Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Aynı bölgedeki ikinci kazada M.F.G ile S.I sevk ve idaresindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Ş.Ç hayati tehlike arzetmeyecek şekilde yaralanarak hastanelik oldu.

Tosya istikametinden Osmancık istikametine seyir halinde bulunan M.A (61) yönetimindeki otomobil Ovacıksuyu Köyü mevkiinde seyir halinde iken boş araziye girdi. Kazada araç sürücüsü yara almazken, yanında yolcu olarak bulunan F.A (52) yaralanarak Osmancık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Alaca istikametinden Yozgat’ın Aydıncık İlçesi istikametine seyir halinde bulunan D.Ö (61) isimli sürücü yönetimindeki otomobil ise Sancı Köyü mevkiinde yolun sağ tarafında bulunan tarlaya takla attı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan S.Ö. (34), R.H.Ö. (7) ve H.N.Ö. (5) hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Alaca Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Osmancık’tan Çorum istikametine seyir halinde bulunan S.B (60) yönetimindeki araç Akçakaya Köyü mevkiinde takla attı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan S.b (60) ve T.Ş (36) yaralanarak Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Sungurlu Bahçelievler Mahallesi’nde ise M.S sevk ve idaresindeki araç ile Ö.K yönetimindeki araç çarpıştı. İki sürücü de yaralanarak olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazalarla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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