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6 kazada 14 kişi yaralandı

Çorum merkez ve ilçelerinde yaşanan kazalarda çok sayıda kişi yaralandı.

6 kazada 14 kişi yaralandı

Çorum merkez ve ilçelerinde yaşanan kazalarda çok sayıda kişi yaralandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:57
6 kazada 14 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre önceki gün öğleden sonra yaşanan kazada Samsun ili istikametinden Nevşehir ili istikametine seyir halinde olan M.K (26) isimli kadının yönetimindeki araç Kadıkırı Köyü mevkiine geldiği esnada dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle bariyere çarptı. Kazada hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanan sürücü ve yolcu olarak bulunan O.P (23) isimli kişiler Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Çorum merkez Kale Mahallesi’ndeki kazada ise A.B yönetimindeki araç seyir halinde iken M.A.A isimli yayaya çarparak hayati tehlike arzetmeyecek şekilde yaralanmasına sebep oldu. Merkez Ulukavak Mahallesi’nde ise oğlu B.B yönetimindeki araçtan inmeye çalışan M.B isimli yaşlı adam yere düştü. Bu sırada hareket eden araç yaşlı adamın ayağının üzerinden geçince hayati tehlike arzetmeyecek şekilde yaralanmasına sebep oldu.

Çorum’un Osmancık İlçesi’ne bağlı Yeni Mahallede yaşanan kazada ise Y.B.Ş isimli kişinin yönetimindeki bisiklet ile B.A yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü ve bisiklette bulunan Ö.F.Ş isimli kişiler yaralanarak Osmancık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Çorum’un Ortaköy İlçesi’ne bağlı Suyolu Mahallesi’nde ise E.A sevk ve idaresindeki araç ile Ş.Ö sevk ve idaresinde bulunan otomobil çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan H.A.Ö ve Ş.B isimli kişiler hayati tehlike arzetmeyecek şekilde yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Sungurlu Şenyurt Mahallesi’nde ise N.T sevk ve idaresindeki araç ile H.D yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada iki araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan S.B ve S.B isimli kişiler yaralanarak Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Çorum merkez ve ilçelerindeki trafik kazalarıyla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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