Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

6 KAZADA 13 YARALI

Çorum’da yaşanan kazalarda çok sayıda kişi yaralanarak hastanelik oldu.

6 KAZADA 13 YARALI

Çorum’da yaşanan kazalarda çok sayıda kişi yaralanarak hastanelik oldu.

30 Ekim 2019 Çarşamba 02:43
6 KAZADA 13 YARALI

Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi’nde Y.C. yönetimindeki araç ile Y.E.G yönetimindeki çocuğun kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü çocuk yaralanarak hastanelik oldu.

Bahçelievler Mahallesi’nde bir otomobil aniden yola fırlayan E.Ç.A isimli çocuğa çarparak yaraladı. Olayın ardından çocuk hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanırken, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Ulukavak Mahallesi’nde M.K yönetimindeki araç ile G.Y yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü ve yanında bulunan B.C.Y isimli yolcu yaralandı.

Alaca Ankara Karayolu Tokat Kavşağı’ndaki kazada ise B.O sevk ve idaresindeki araç ile E.P yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan E.Ç yaralandı.

Sungurlu Bahçalievler Mahallesi’ndeki kazada ise B.B ile B.Ö.D isimli sürücülerin kullandığı araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan D.D ve M.Ö yaralanarak Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Çorum Ankara Karayolu Sarimbey Köyü mevkiinde ise S.F (57) yönetimindeki araç lastiğinin patlaması sonucu kaza yaptı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan F.F (55) hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 30.10.2019 03:12
İlgili Haberler
“En güzel idare şekli”
“En güzel idare şekli”
“Türk milletinin karakterine en uygun yönetim şekli”
“Türk milletinin karakterine en uygun yönetim şekli”
“Yurdumuz için en büyük kazançtır Cumhuriyet”
“Yurdumuz için en büyük kazançtır Cumhuriyet”
“Karanlıktan aydınlık bir geleceğe yürüme azminin en büyük eseri”
“Karanlıktan aydınlık bir geleceğe yürüme azminin en büyük eseri”
Sungurlu’da coşkulu kutlama
Sungurlu’da coşkulu kutlama
“Atatürk, Türk müziğine özel önem veriyordu”
“Atatürk, Türk müziğine özel önem veriyordu”

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim