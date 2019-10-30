6 KAZADA 13 YARALI

Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi’nde Y.C. yönetimindeki araç ile Y.E.G yönetimindeki çocuğun kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü çocuk yaralanarak hastanelik oldu.

Bahçelievler Mahallesi’nde bir otomobil aniden yola fırlayan E.Ç.A isimli çocuğa çarparak yaraladı. Olayın ardından çocuk hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanırken, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Ulukavak Mahallesi’nde M.K yönetimindeki araç ile G.Y yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü ve yanında bulunan B.C.Y isimli yolcu yaralandı.

Alaca Ankara Karayolu Tokat Kavşağı’ndaki kazada ise B.O sevk ve idaresindeki araç ile E.P yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan E.Ç yaralandı.

Sungurlu Bahçalievler Mahallesi’ndeki kazada ise B.B ile B.Ö.D isimli sürücülerin kullandığı araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan D.D ve M.Ö yaralanarak Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Çorum Ankara Karayolu Sarimbey Köyü mevkiinde ise S.F (57) yönetimindeki araç lastiğinin patlaması sonucu kaza yaptı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan F.F (55) hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)