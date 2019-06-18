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6 kazada 12 yaralı

Çorum merkez ve ilçelerinde yaşanan kazalarda çok sayıda kişi yaralandı.

6 kazada 12 yaralı

Çorum merkez ve ilçelerinde yaşanan kazalarda çok sayıda kişi yaralandı.

18 Haziran 2019 Salı 23:26
6 kazada 12 yaralı

Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi’ndeki kazada M.D isimli kişi trafik ışıklarında otobüsten indiği sırada M.B veya Ü.T isimli kişinin kullandığı motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Bahçelievler Mahallesi’ndeki ikinci kazada M.A ve N.S isimli kişilerin kullandığı araçların çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Gülabibey’de ise Ç.M sevk ve idaresindeki elektrikli bisiklet orta refüje çarptı. Sürücü ise yaralandı. Osmancık’ın Şenyurt Mahallesi’nde Ş.P yönetimindeki araç kırmızı ışıkta duran N.E yönetimindeki araca çarptı. Kazada iki sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Ş.E yaralandı.

Çorum-Alaca karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ise 3 kişi yaralandı. Alaca’dan Çorum’a giden Y.M.T., aracı ile seyir halinde iken Sarışeyh Köyü kavşağına geldiğinde kavşaktan çıkan M.D’nin kullandığı araca çarptı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan N.T hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Çorum-İskilip Karayolu Danaderesi mevkiinde meydana gelen kazada da 3 kişi yaralandı. Otomobiliyle Çorum’dan İskilip istikametine seyreden T.A önündeki traktörü solladıktan sonra karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta yolcu olarak bulunan A.O.K., M.A. ve A.S.A hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)

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