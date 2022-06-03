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“6 Kasım’da Türkiye’de seçim gözüküyor”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclis Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde Türkiye’nin ortak sorunlarının çok fazla olduğunu söyledi. Çorum’da da Türkiye genelinde de sanayicinin büyük sıkıntılar yaşadığını dile getiren Başarır, maliyetlerin çok fazla olduğunu söyledi.

Güncel 03.06.2022, 19:34
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“BU EKONOMİ TÜRKİYE’Yİ FELAKETE GÖTÜRÜYOR”
Bir ekonomistin ‘Türkiye’de şu an peçeteye, suya bile yatırım yapabilirsiniz ama Türk parasında kalmayın’ tavsiyesini anlatan Başarır, “Türk parası sürekli değer kaybediyor ama 3 liraya aldığımız bu suya yarın 4 lira ödüyoruz. Bu toplumu stokçuluğa götürüyor. Parası olan 10 tane araba alıyor, neden 400 liraya aldığı araba bir ay sonra 500 lira oluyor. Ve bu ekonomi Türkiye’yi bir felakete götürüyor.” dedi. Türk lirasının şu anda tarihinin en değersiz günlerini yaşadığını kaydeden Başarır, “Mersin’de konut fiyatları yüzde 206 artmış. İstanbul 2, Ankara 3, Çorum’a kadar geliyor. İnşaat sektörünü canlandıracağız diyoruz, bugün Türkiye’de ya da Çorum’da da en kötü ev 1 milyondan aşağı değildir. Geri ödemesi 10 bin lira. Bunlar makul gelmiyor. Türk parasının değerini korumadığımız sürece, uygun bir faiz politikası yürütmediğimiz sürece, bu kur korumalı mevduat olayından kurtulmadığımız sürece gerçekten ekonomi daha kötüye gidecek, özellikle yatırımcıların büyük zarar göreceğini düşünüyorum.” diye konuştu. 

“AYNI GEMİDEYİZ”
“Aynı gemideyiz” diyen Başarır, şunları söyledi: “Ben muhalefet olarak bu durumdan mutlu olabilir miyim? Çünkü ben iktidara talipsem bir enkaz almak istemem, ama Türkiye’deki ekonomi bir enkaza doğru gidiyor. O yüzden uyarılarımızı yapıyoruz. 6 Kasım’da Türkiye’de seçim gözüküyor. Bu bir istek veya talep değil öngörüdür. Çünkü bir kışı daha zor geçirir bu iktidar. Yazın gelen elektrik doğalgaz fiyatları en az 2 zam daha gelecek bin lira doğalgaz ödeyen evler 2 bin lira doğalgaz faturası ödemek zorunda kalacak ki Türkiye bunu kaldıramaz.”  

“SAVAŞ HALİNDEKİ UKRAYNA’DA BİLE ENFLASYON YÜZDE 20”
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse de ziyarette yaptığı konuşmada kıt kaynakların verimli kullanılmadığını belirterek şu ifadelere yer verdi: “Türkiye’de ekonominin kötüye gitmesinin en önemli sebebi israf ve savurganlık. Bunun yanı sıra betona belki 50 yıl sonra bile ihtiyaç olmayacak yerlere viyadük, tünel, köprü yapılması. Yolsuzluklara değinmiyorum bunu bütün Türkiye biliyor.”
Köse, savaş halindeki Ukrayna’da bile 2022 enflasyonunun yüzde 20 civarında olacağının konuşulduğunu, ambargolar uygulanan Rusya’da ise yüzde 16-17 civarında olduğunu, Türkiye’de resmi rakamlara göre enflasyonun yüzde 70’i aştığını vurguladı.

(Nurdan AKBAŞ)
 

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