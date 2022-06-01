“6 Kasım'da seçim olacak gibi çalışın”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin İl Başkanları ile Genel Merkez’de bir araya geldi. Toplantıya Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve Etik Kurulu üyesi, aynı zamanda Batı Karadeniz Bölge Koordinatörü Av. Rumi Bekiroğlu, Çorum İl Başkanı Barış Coşgunsu ile Sinop ve Kastamonu İl Koordinatörü Av. Gökhan Külcü de katıldı.

Davutoğlu toplantıda yaptığı konuşmasında, AKP'li seçmene seslenerek, “28 Şubat geri gelecek diye korkutulanlara o masa (6'lı masa) orada olduğu sürece asla 28 Şubat geri gelemeyecek diyeceksiniz” dedi. Üyelerine seslenen Davutoğlu, “6 Kasım'da seçim olacakmış gibi çalışacaksınız” diye konuştu.

Davutoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

TÜRKİYE’Yİ 6 GENEL BAŞKANIN ORTAK İRADESİ YÖNETECEKTİR

“İlkeler yerine şahıslar öne çıkarmak ülkeye ihanet etmektir. Biz birbirimize bu taahhütle bağlıyız. Biz sitem kuracağız yeni cumhurbaşkanı ya 6 liderden biri olur ya dışarıdan biri olur, bu ilkeler üzerinde onun taahhüdünü isteriz ve cumhurbaşkanı ilkeler üzerinden bir garantör olur. Aday ilan edildikten sonra o aday tek başına hareket edecekse ortak bir aday çıkarmanın ne anlamı var?

Biz o masadayken sadece bir aday belirlenmeyecek önümüzdeki dönem Türkiye’nin kaderi belirlenecekse o kaderde söz sahibi oluruz. Bunun önündeki hiçbir kısıtlamayı kabul etmeyiz. Ortak aday kim olursa olsun Türkiye’yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecektir bunun için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır.

Bu cumhurbaşkanının nasıl denetleneceği, parlamenter sisteme geçene kadar 6 siyasi partinin nasıl etkin olacağının mekanizmasını kurarız, ondan sonra ismi tespit ederiz. Mekanizma kurulmadan isim belirlenmesine izin vermeyiz. Olacak olan önceden isim tartışmak değil, bundan sonra seçilecek cumhurbaşkanı kim olursa olsun bu ilkelere sadık kalacağını temin edecek bir mekanizma kuracağız”

AKP'Lİ SEÇMENE SESLENDİ

“Üçüncü mesaj, iktidar tabanından kopmayı arzu edenler bir taahhüt görmek istiyorlar. 28 Şubat geri gelecek diye korkutulanlara o masa orada olduğu sürece asla 28 Şubat geri gelemeyecek diyeceksiniz. Acaba bu metnin altına Beştepe’de oturan 28 Şubatçılar imza atabilir miydi?

Cumhurbaşkanı Ethem Sancak üzerinden beslediği Doğu Perinçek’e bu imzayı attırabilir miydi? Yanlış bir işe bulaşmadıysanız sizi Erdoğan artık koruyamaz ama size zulmedilmesine biz izin vermeyiz. AKP’li kardeşlerime sesleniyorum; asla korkmayın, kamu kaynakların el uzatmamış, hak, hukuk çiğnemeyip adaletsizliklere alet olmamışsanız size haksızlık yapılmasına asla izin vermeyiz.

‘Biz gidersek sosyal yardımlar biter’ diye insanları korkutuyorlar. Sanki Erdoğan bunu kendi cebinden veriyormuş gibi, hazineden verilen şeyi insan kendi lütfu gibi gösteremez. Hiçbir sosyal yardım kesilmeyecek. Biz bu masadayız ilk yapacağımız iş gelir adaletsizliğini bitirmek garibin yanında olmak. Kararsız kitlelerin iktidar propagandasına karşı da bir taahhüdüdür, bu metin.”

SEÇİM KAMPANYAMIZ FİİLEN BAŞLAMIŞTIR

“Bunun son yaz olduğunu bilerek 6 Kasım’da seçim olacakmış gibi çalışacaksınız. Türkiye’de seçimlere Erdoğan değil Bahçeli karar verir 2018’de olduğu gibi. Seçim kampanyamız fiilen başlamıştır; 6 Kasım’da seçim olacakmış gibi alanlarda olacağız.”

ÇORUM HAK ETTİĞİ TÜM YATIRIMLARI ALACAK

Ahmet Davutoğlu toplantının ardından ise, Çorum heyetiyle bir araya geldi. Burada hızlı tren konusunu açan Davutoğlu, kendi Başbakanlığı döneminde fizibilite çalışmaları biten ve ihale aşamasına gelen Ankara-Çorum-Samsun tren yolu hattını sordu. Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu ise projenin daha hayata geçirilmediğini söylemesinin üzerine Davutoğlu, “Anladığım kadarıyla Başbakanlığı bıraktık, projede durdu. Ancak Çorumlular üzülmesin. Gelecek Partisi iktidarında Çorum’un hak ettiği tüm yatırımları Çorum halkıyla buluşturacağız” dedi.

Çorum heyeti aracılığıyla tüm Çorumlu vatandaşlara ve teşkilat mensuplarına da selamlarını ileten Ahmet Davutoğlu, Çorum heyetiyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. (Haber Merkezi)

