6 ilçenin kaymakamı değişti
Daire başkanlığı, genel müdürlük, vali yardımcılığı ve kaymakamlıklara ilişkin, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar’ başlığı ile yer alan kararnameye göre; İçişleri Bakanlığı bünyesindeki 427 mülki idare amirinin görev yerlerinin, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.
Çorum’dan da Sungurlu, Osmancık, Mecitözü, Boğazkale, Ortaköy ve Kargı kaymakamları değişti.
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'ne göre; Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen Balıkesir Vali Yardımcılığı'na atanırken, Aksaray Ortaköy Kaymakamı Fatih Görmüş, Sungurlu Kaymakamlığı'na atandı.
Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan Kütahya Gediz Kaymakamlığı'na, Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay Osmancık Kaymakamlığı'na tayin edildi.
Mecitözü Kaymakamı İlyas Öztürk Edirne Meriç Kaymakamlığı’na, Yozgat Çandır Kaymakamı Murat Yaylabaşı Mecitözü Kaymakamlığı'na atandı.
Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman Van Saray Kaymakamlığı'na atanırken, Ortaköy Kaymakamı Murat Acar Erzurum İspir Kaymakamlığı'na, Kargı Kaymakamı Hasan Taş Ordu Gürgentepe Kaymakamlığı'na atandı.
Kararnameyle birlikte; 83 kaymakam ise çeşitli illere vali yardımcısı olarak atandı. 44 ilin vali yardımcısı da başka şehirlere yine vali yardımcısı olarak atandı. 35 vali yardımcısı ise kaymakamlık görevine getirildi. (Haber Merkezi)
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