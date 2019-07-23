6 çocuk annesi keneden öldü

Çorum merkeze bağlı Dağkarapınar köyünde yaşayan Hayriye Bekdemir, 3 gün önce baş ağrısı, yüksek ateş ve bulantı şikâyetleri nedeniyle ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Oğlu Aydın Bekdemir yaptığı açıklamada, “Annem köyde ikamet ediyordu. Kene ısırığı falan görmedik. Birden fenalaştı ve biz de hastaneye kaldırdık. Burada yoğun bakıma alındı. Gelen sonuçlarda bize Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına rastlandığı söylendi. Hayvanlardan da bulaşmış olabileceğini düşünüyoruz. İşte sonra da annemizi kaybettik” dedi.

Hayriye Bekdemir’in cansız bedeni sağlık ekipleri eşliğinde cenaze aracına alınırken, defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü de yaşlı kadının Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle öldüğünü doğruladı. (Yusuf ÇINAR)