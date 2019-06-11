6 cenaze birden toprağa verildi

Ulucami’de öğle namazını takiben 6 kişinin cenaze namazı kılındı. Kanser teşhisi sonrası bir süredir tedavi gören spor yönetmenimiz Hüseyin Aşkın’ın dayısı, Uğur, Abdullah ve Fatih Battal’ın babaları Mustafa Battal (59), Oğuz ve Mete Gümüş’ün babaları, merhum İlhan Baran ile Erhan, Cihan ve Çorum’un tanınmış simalarından, sigortacı-mali müşavir Birhan Baran’ın dayısı, Serhan Baran ile AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhan Baran’ın büyük dayıları olan sanayi esnafından, marangoz Dursun Gümüş (73), Kadıkırı Köyü’nden gelme Aziz Horan’ın eşi Nazmiye Horan, Bıçakçı Gazi Özkaya’nın torunu Batuhan Döngel, Osmancık’tan gelme Dodurga T.K.İ emeklisi Ali Merdan Helva ile Amasya’dan gelme Köy Hizmetlerinden emekli Fethi Polatcı’nın eşi Fatih, Ömer ve Faruk Polatcı’nın anneleri Murat Kaymazlı’nın Kayınvalidesi Fadime Polatcı için Ulucami’de cenaze namazı kılındı.