6 cenaze birden toprağa verildi

Cenaze namazına CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekci, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, MHP Eski İl Başkanı Mehmet Akif Aras, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazının ardından Nazmiye Horan, Batuhan Döngel, Ali Merdan Helva, Fadime Polatcı ve Mustafa Battal’ın cenazeleri Ulumezar’a defnedilirken Dursun Gümüş’ün cenazesi ise Hıdırlık’a defnedildi.
ÇORUM HABER Merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Erkan BAYATLI)