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6 cenaze birden toprağa verildi

Ulucami’de öğle namazını takiben 6 kişinin cenaze namazı kılındı. Kanser teşhisi sonrası bir süredir tedavi gören spor yönetmenimiz Hüseyin Aşkın’ın dayısı, Uğur, Abdullah ve Fatih Battal’ın babaları Mustafa Battal (59), Oğuz ve Mete Gümüş’ün babaları, merhum İlhan Baran ile Erhan, Cihan ve Çorum’un tanınmış simalarından, sigortacı-mali müşavir Birhan Baran’ın dayısı, Serhan Baran ile AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhan Baran’ın büyük dayıları olan sanayi esnafından, marangoz Dursun Gümüş (73), Kadıkırı Köyü’nden gelme Aziz Horan’ın eşi Nazmiye Horan, Bıçakçı Gazi Özkaya’nın torunu Batuhan Döngel, Osmancık’tan gelme Dodurga T.K.İ emeklisi Ali Merdan Helva ile Amasya’dan gelme Köy Hizmetlerinden emekli Fethi Polatcı’nın eşi Fatih, Ömer ve Faruk Polatcı’nın anneleri Murat Kaymazlı’nın Kayınvalidesi Fadime Polatcı için Ulucami’de cenaze namazı kılındı.

6 cenaze birden toprağa verildi

Ulucami’de öğle namazını takiben 6 kişinin cenaze namazı kılındı. Kanser teşhisi sonrası bir süredir tedavi gören spor yönetmenimiz Hüseyin Aşkın’ın dayısı, Uğur, Abdullah ve Fatih Battal’ın babaları Mustafa Battal (59), Oğuz ve Mete Gümüş’ün babaları, merhum İlhan Baran ile Erhan, Cihan ve Çorum’un tanınmış simalarından, sigortacı-mali müşavir Birhan Baran’ın dayısı, Serhan Baran ile AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhan Baran’ın büyük dayıları olan sanayi esnafından, marangoz Dursun Gümüş (73), Kadıkırı Köyü’nden gelme Aziz Horan’ın eşi Nazmiye Horan, Bıçakçı Gazi Özkaya’nın torunu Batuhan Döngel, Osmancık’tan gelme Dodurga T.K.İ emeklisi Ali Merdan Helva ile Amasya’dan gelme Köy Hizmetlerinden emekli Fethi Polatcı’nın eşi Fatih, Ömer ve Faruk Polatcı’nın anneleri Murat Kaymazlı’nın Kayınvalidesi Fadime Polatcı için Ulucami’de cenaze namazı kılındı.

11 Haziran 2019 Salı 20:00
6 cenaze birden toprağa verildi

Cenaze namazına CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekci, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, MHP Eski İl Başkanı Mehmet Akif Aras, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından Nazmiye Horan, Batuhan Döngel, Ali Merdan Helva, Fadime Polatcı ve Mustafa Battal’ın cenazeleri Ulumezar’a defnedilirken Dursun Gümüş’ün cenazesi ise Hıdırlık’a defnedildi.

ÇORUM HABER Merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Erkan BAYATLI)

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