6 aylık ihracat 1 milyar 578 milyon dolara ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,9 artarak 19 milyar 775 milyon dolar, ithalat yüzde 38,7 artarak 22 milyar 628 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, 2021 yılı Haziran ayı dış ticaret istatistiklerine açıkladı. Buna göre ülkede genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,8 artarak 104 milyar 945 milyon dolar, ithalat yüzde 27,4 artarak 126 milyar 111 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Buna göre Çorum’da ise Haziran ayında ihracat 95,2 milyon dolar, ithalat ise 45 milyon dolar olarak gerçekleşti. Samsun’da Haziran ayında ihracat 147 milyon dolar, ithalat 104,3 milyon dolar olarak gerçekleşirken Tokat’ta ihracat 2,7 milyon dolar, ithalat 1,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Amasya’da ise Haziran ayında ihracat 12,6 milyon dolar, ithalat 4,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

(Haber Merkezi)

