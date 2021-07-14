6 ayda 343 bin 150 kişi ile 77 bin 363 işyerine koronavirüs denetimi yapıldı 

Yeni tip koronavirüs salgını önleme çalışmaları kapsamında İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri tarafından 2-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılan denetimler hakkında Çorum Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı.

Salgın Denetim Merkezi’nin merkez ve ilçelerinde son bir haftada 8 adet ihbar aldığı, bu ihbarların birinin asılsız veya mükerrer olduğu ve 7 ihbarın ise Mahalle denetim ekiplerine bildirilerek gerekli işlemlerin yapıldığı açıklandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada merkez ve ilçelerinde bir haftada mahalle denetim ekiplerince 6 bin 937 kişi ile Bin 430 işyeri ile kişinin denetlenerek gelen ihbarlar uyarınca ilgililere uyarıların yapıldığı, izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan bir adet tutanağın İl Hıfzıssıhha Kurulu’na gönderildiği açıklandı.

Ayrıca maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 23 işyeri ve kişi için birinci ihlal uyarısı yapıldığı dile getirilen açıklamada 1 Ocak 2021 tarihinden bugüne kadar 976 adetin ihbarın değerlendirildiği, bunların 180 tanesinin asılsız veya mükerrer olduğu, 796 ihbarla ilgili gerekli işlemin yapıldığı dile getirildi.

Çorum merkez ve ilçelerinde 1 Ocak - 9 Temmuz tarihleri arasında 343 bin 150 kişi ile 77 bin 363 işyerinin denetiminin yapıldığı, izolasyon kurallarına uymayanlara yönelik 222 adet tutanağın düzenlenerek İl Hıfzıssıhha Kurulu’na gönderildiği, maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 4 bin işyeri ile kişiye ise birinci ihlal uyarısı yapıldığı ve 9 Temmuz tarihi itibariyle izolasyon süresini tamamlamak üzere yurtta karantinası devam eden kişinin kalmadığı da dile getirildi.

(Haber Merkezi)

