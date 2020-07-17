6 ayda 319 suç aleti ele geçirildi
Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, 2020 yılı ilk 6 ayında 76 ruhsatsız tabanca, 139 ruhsatsız av tüfeği, 41kurusıkı tabanca ve 63 kesici alet olmak üzere toplam 319 suç aleti ele geçirildi.
Asayiş kapsamlı yapılan uygulamalar ile şok uygulamalarda, meydana gelen olaylarda, ihbar ve şüphe üzerine il merkezinde; 66 ruhsatsız tabanca, 127 ruhsatsız av tüfeği, 38 kurusıkı tabanca, 38 kesici alet olmak üzere toplam 269 suç aletinin ele geçirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, “İlçelerimizde; 10 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 25 kesici alet olmak üzere toplam; 50 suç aleti ele geçirilmiştir.
İl genelinde; 76 ruhsatsız tabanca, 139 ruhsatsız av tüfeği, 41kurusıkı tabanca, 63 kesici alet olmak üzere toplam 319 suç aleti ele geçirilmiştir.
Asayiş birimlerimiz, vatandaşlarımızın huzurunun, can ve mal emniyetinin devamının sağlanması amacıyla 24 saat esasına göre çalışmalarına devam etmektedir” denildi. (Haber Merkezi)
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