6 ayda 1.085 gram esrar ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda 200 olayda toplam 316 şüpheli şahsa adli işlem uygulanırken, yakalanan şahısların ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalardaysa 1.085,22 gr. esrar maddesi, 1.415 kenevir bitkisi, 25,94 gr eroin maddesi, 967,39 gr sentetik kannobinoid maddesi, 81 adet ekstazi hap, 4.839 adet sentetik ecza, 36,13 gr skunk, 1.079,86 gr. metamfetamin maddesi ele geçirildi. (Haber Merkezi)

