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6 ayda 1.085 gram esrar ele geçirildi
Çorum’da 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 316 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 1.085,22 gram esrar ele geçirildi.
Güncel 20.07.2022, 20:08
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda 200 olayda toplam 316 şüpheli şahsa adli işlem uygulanırken, yakalanan şahısların ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalardaysa 1.085,22 gr. esrar maddesi, 1.415 kenevir bitkisi, 25,94 gr eroin maddesi, 967,39 gr sentetik kannobinoid maddesi, 81 adet ekstazi hap, 4.839 adet sentetik ecza, 36,13 gr skunk, 1.079,86 gr. metamfetamin maddesi ele geçirildi. (Haber Merkezi)
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