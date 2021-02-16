591 köy yolu ulaşıma kapandı

Ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürerken, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele çalışmalarını 26 greyder, 3 kar bıçaklı kamyon, 6 adet yüklenici kepçe, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çorum-Samsun, Çorum-Ankara, Çorum-Amasya ve Çorum-Yozgat karayollarında, kara yollarının kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. İl genelinde görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıyor.(İHA)