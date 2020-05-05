59 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 5 Mayıs 2020 tarihli son verileri açıkladı. Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 59 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 3 bin 520‘e yükseldiğini bildirdi. Açıklamaya göre bugün 33 bin 283 test yapılırken, bin 832 yeni vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 129 bin 491 olurken, bugün iyileşen 5 bin 119 kişi ile birlikte toplam 73 bin 285 kişi iyileşti. Toplam entübe hastası 707 kişi, toplam yoğun bakım hastası bin 338 kişi oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız” ifadelerine yer verdi.