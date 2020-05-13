Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
99193
ALTIN
385.049
DOLAR
6.9438
STERLİN
8.4653
EURO
7.4873
'Suç örgütü' operasyonu kamerada
'Suç örgütü' operasyonu kamerada
Gazi Caddesinde silahlı kavga 1 ağır yaralı
Silahlı kavga 1 ağır yaralı
"Mekanın sahipleri geri döndü"
"Mekanın sahipleri geri döndü"
Polisten operasyon: 17 gözaltı
Polisten operasyon: 17 gözaltı
Aşgın, Guinness Ormanı’nı inceledi
Aşgın, Guinness Ormanı’nı inceledi

58 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 58 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 952 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 33 bin 332 test yapılırken, bin 639 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 826 kişi iyileşti. Bakan Koca, 'Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez 1000’in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100 bini aştı' dedi.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 21:51
228 Okunma
58 kişi hayatını kaybetti

Bugün toplam 33 bin 332 test yapılırken, bin 639 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 143 bin 114 oldu. Bugünkü 2 bin 826 kişiyle ile birlikte toplam iyileşen sayısı da 101 bin 715'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 535, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 998 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez 1.000'in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000'i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz: Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım” ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 14.05.2020 11:27
İlgili Haberler
Şehir Defteri’nin 2. sayısı çıktı
Şehir Defteri’nin 2. sayısı çıktı
55 kişi hayatını kaybetti
55 kişi hayatını kaybetti
Akaryakıtta çifte indirim
Akaryakıtta çifte indirim
Eczacılardan Sağlık Müdürlüğü’ne ziyaret
Eczacılardan Sağlık Müdürlüğü’ne ziyaret
Eczacılardan yardım kolisi
Eczacılardan yardım kolisi
“Pandemi’ye karşı ön saflarda mücadeledeyiz”
“Pandemi’ye karşı ön saflarda mücadeledeyiz”

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim