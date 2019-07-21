58 bin sazan balığı göletlere bırakıldı

Bakanlığın ülke genelinde su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin, korunması, sürdürülebilir kullanımı gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen program kapsamında Çorum ve ilçelerinde bulunan bazı göletlere de sazan balığı yavrusu salımı gerçekleştirildi.

Konu hakkında Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bakanlığımız; ülkemiz su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin; korunması, sürdürülebilir kullanımı gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanması sorumluluğu ile ihtiyaç duyulan çalışmaların yapılmasını sağlamaktadır.

Su ürünleri kaynaklarımızda nesli tehlike ve baskı altında olan su ürünleri stoklarının desteklenmesi için 1970 yılından itibaren yürütülen balıklandırma faaliyetleri kapsamında su kaynaklarımıza 50 milyon adet sazan, kalkan, mersin ve Karadeniz alabalığı yavrusu bırakılmıştır. Bu çalışmalar 2016 yılından itibaren çalışmalar "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında yürütülmektedir.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Üretim Tesisleri'nde 2019 yılında üretilen sazan balığı yavrusundan İl Müdürlüğümüzün talebi doğrultusunda 58.000 adet ilimize tahsis edilmiş ve İnegazili, İncesu, Evkaya, Kuyumcu, Laçin ve Figani göletlerine bırakılmıştır. Bu kapsamda, beklenen faydanın sağlanabilmesi için 40 cm den küçük balıkların avlanmaması ve en az bir kez üremesine imkân tanınmasını balıkçılarımızdan bekliyoruz. Gelecek yıllarda yeni türlerin su kaynaklarımıza bırakılması sağlanacaktır” denildi.

(Volkan SINAYUÇ)