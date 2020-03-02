570 işyerinde gıda denetimi

Ülke genelinde uygulanan “Denetim Seferberliği” kapsamında, Çorum Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri tarafından yapılan denetimlerde her gün bir ürün çeşidi veya bir sektör denetlenmek suretiyle il genelindeki gıda işletmelerinin denetlenip, Çorum'da faaliyette bulunan işletmelerde hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafet temizliği ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelendi.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüklerinde gıda kontrol ekipleri tarafından 6 günlük ürün bazlı denetimlerde 570 işletme denetimden geçti. 5 et ve et ürünleri üreten işyeri, 6 süt ve süt ürünleri üreten işyeri, 108 ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamuller üreten işyeri, 256 kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe, vb. işyerleri, 50 okul kantini ve yemekhaneleri ile 145 lokanta, restoran, dönerci, fast-food vb. toplu tüketim yerlerinin denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı yaptığı açıklamada vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya gönül rahatlığıyla ulaşması için gereken her türlü tedbiri aldıklarını ve vatandaşların ise olumsuz bir durumla karşılaştıkları zaman Alo 174 Gıda Hattını aramaktan çekinmemesi gerektiğini vurguladı.

(Haber Merkezi)