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56 okula “Sıfır Atık” belgesi

Çorum’da 56 okula “Sıfır Atık” belgesi verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, yapılan çalışmalar ile ilimizde “Sıfır Atık Belgesi” alma hakkı kazanan 56 okula belgelerini dağıttı.

Güncel 04.01.2021, 23:48
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56 okula “Sıfır Atık” belgesi

Sıfır Atık belgelerinin bir bölümü Vali Mustafa Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Zafer Bektaş’ın katılımı ile dağıtıldı. Çorum’da okullarda gerekli hijyen şartlarını oluşturan bazı okul müdürlerine Vali Çiftçi hem “Okulum Temiz” hem de “Sıfır Atık” belgelerini Milli Eğitim Müdürlüğü makamında dağıtırken, Sarı ile Bektaş da kurum toplantı salonundaki törende okullara belge verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Sarı yaptığı açıklamada; “İsrafın önlenmesi, kaynaklarımızın daha verimli kullanılması ve daha iyi yaşanabilir çevre bilincinin yerleşmesi, atıkların geri dönüşüme kazandırılması gibi önlemler hedefimiz. Bu bilinci okulda öğrencilerimize kazandırdığımız takdirde dünya daha yaşanabilir olacaktır. Tüm gayretimiz geleceğimize daha iyi bir ortam ve yaşama bilinci sunmak” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

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