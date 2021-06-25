56 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 630 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 56 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 630 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 56 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 473'e yükseldi. Toplamda 59 milyon 667 bin 586 test yapıldı.

Bugün yapılan 222 bin 936 testten 5 bin 630 yeni vaka sayısı, 477 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 398 bin 878, bugün iyileşen 7 bin 184 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 261 bin 892'ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 737 olduğu açıklandı.