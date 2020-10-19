55 yıl hizmet verecek Karaağaç Taş Ocağı açıldı

Asfalt ve altyapıda kullandığı mekanik ve dolgu malzemelerini kendisi üreterek yol yapım maliyetlerini en aza indiren Çorum Belediyesi, bu malzemelerin üretildiği ikinci tesis olan Karaağaç Taş Ocağının açılışını düzenlenen törenle gerçekleştirdi.

Törene Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Akar, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, muhtarlar ve davetliler katıldı. Törende selamlama konuşması yapan Karaağaç Köy Muhtarı Mehmet Oruç, köylerine yapılan hizmetlerden dolayı belediyeye teşekkür etti.

Törene ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın konuşmasına 19 Ekim Muhtarlar Günü olması nedeniyle muhtarların gününü kutlayarak başladı. Muhtarların hem köylerde hem de mahallelerde gören gözleri işiten kulakları olduğunu söyleyen Aşgın, “Muhtarlarımız olmasa bu kadar, etkin bu kadar verimli çalışmalar yapamazdık” dedi.

Aşgın, topraklarını Ermenistan işgalinden kurtaran Azerbaycan’ın yanında olduklarını bir kez daha yineledi.

“GAZDAN AYAĞIMIZI KESMİYORUZ”

Konuşmasının devamında yapılan çalışmalardan bahseden Aşgın, şu ifadelere yer verdi: “Belediye olarak gazdan ayağımızı çekmiyoruz. Kovit-19 olabilir başka sorunlar olabilir. Hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan elhamdülillah bir yandan temeller atıyoruz, bir yandan açılışlar yapıyoruz.”

“TAŞ OCAĞI 55 YIL ŞEHRİMİZE HİZMET EDECEK”

Boğabağı’nda taş ocağında üretimi durdurduklarını belirten Aşgın, “Melikgazi’deki taş ocağında üretimimiz devam ediyor. Burada da önemli bir taş rezervimiz var. Yıllık buradan üretim olarak düşündüğümüzde hedefimiz 400 bin ton. Bu yıl mevsim itibariyle geç başladık çalışmaya, 151 ton taşı üretmiş olduk. Bir kısmı burada depoluyoruz. Depomuzdan kullanacağız bir kısmını da şehrimizin caddelerinde, sokaklarında hemşerilerimizin ayağı toza değmesin diye çalışmaya devam ediyoruz. Burası sadece belediyemize değil özel sektörümüze de hizmet edecek. Taş ocağımız uzun yıllar şehrimize hizmet edecek. En az 55 yıl buradaki rezervimiz yeterli. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından törende dua edilerek kurban kesildi. Ardından açılış kurdelesi kesildi.