55 yaşındaki kadın canına kıydı!

Olay dün gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 21.00 sularında eve gelen A.Ç, banyoda eşinin cansız bedeni ile karşılaştı. A.Ç, olayın ardından polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 55 yaşındaki K.Ç’nin öldüğünü tespit etti. K.Ç’nin cansız bedeni Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

