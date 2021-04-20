55 yaş üzerine koronavirüs aşılaması başladı

Yeni tip koronavirüsüyle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklılığı kazandırılması için başlanan aşı programına göre 55 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 55 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı.

Çorum’da da 55 yaş ve üzeri olan vatandaşların Erol Olcok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını olmaya başladığı öğrenildi.

Büyük bir heyecan ile aşı sırası geldiğini duyan vatandaşlar randevularına alarak aşılama merkezlerine geldikleri için mutluluklarını dile getirdiler. Uzun zamandır aşı sırasını beklediğini dile getiren vatandaşlar aşı sırası gelenlerin de koronavirüsün yenilmesi için aşı olması gerektiğini söyledi.

Aşılama çalışmasının başladığı günden bu güne sağlık çalışanları başta olmak üzere ülke genelinde 20 milyon 365 bin kişi aşı olurken, Çorum’da da bir ve ikinci doz toplam uygulanan aşı sayısı 175 bine ulaştı.

(Haber Merkezi)

