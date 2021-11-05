55 ton Macar Fiğ tohumu dağıtıldı

Bakanlığın yüzde 75 destek sağladığı ve Çorum’da 550 çiftçinin 5 bin 500 dekar alanda ekim yapma şartı ile sağlanan ve talep edenler arasında çekilen kurayla belirlenen Macar Fiğ Tohumu dağıtımı töreni saat 13.00’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde yapıldı.

Törene Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, AK Parti MKYK Üyesi TBMM Tarım ve Orman Komisyonu Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, tarımsal sivil toplum kuruluşların yöneticileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.



Törende Ziraat Odası Başkanı Sayan Vali Mustafa Çiftçi başta olmak üzere Tarım Müdürlüğü, Belediye, siyasi parti temsilcileri ve milletvekillerinin çiftçiye destek için her zaman kendilerine destek olduğunu belirterek teşekkür etti. Verilen sözlerin bir bir yerine geldiğini belirten Sayan, soğanda da müjde beklediğini bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı da proje kapsamında her bir çiftçiye 100 kilogram tohum verdiklerini, çiftçilerin bunun yalnızca yüzde 25'ini karşılayacağını dile getirdi. Tohum desteğinden faydalanacak çiftçilerin kimseye ayrımcılık yapılmadan kura ile belirlendiğini bildiren Orhan Sarı, bu yıl meydana gelen çeşitli afetlerle ilgili yakında çiftçilere iyi haberler vereceklerini kaydetti.

“MISIR TOHUMU DAĞITACAĞIZ”

Tohum dağıtımının artık klasik hale geldiğini belirterek Bakanlıktan sağlanan 425 bin TL ve üreticinin ödeyeceği 106 bin TL olmak üzere toplam 531 bin 250 TL’ye Macar Fiğ tohumu aldıklarını, bunları 550 çiftçiye 100’er kilogram olmak üzere dağıtacaklarını, bu üreticilerin de 10 dekar alana ekim yapacağını anlatan Sarı, hak sahibi çiftçiden 205 TL çiftçi katkısı alınarak proje gereği ekim sözleşmesi imzalanacağını ve yakın bir zamanda da erkenci mısır tohumu alarak çiftçiye dağıtacaklarını müjdeledi.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın konuşmasından sonra Bakanlığın Kaba Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi kapsamında düzenlenen törene katılanlara teşekkür eden Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı da Türk milletinin birlik beraberliğini koruduğu sürece kimsenin bizi yakalayamayacağını dile getirdi.

KUBALI: “EN ÖNEMLİ MESELE ÜRETİMDİR”

Tarih boyunca türlü güçlüğü yenen Türkiye Cumhuriyeti devletinin güçlü bir devlet olduğunu belirterek son yıllarda yaşanan kuraklık nedeni ile devletin üreticinin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyleyen Vali Yardımcısı Kubalı, üretimin önemine de değinerek; “Biz üretenlerle gurur duyuyoruz. Çiftçimiz vefakar ve fedakardır. Ulu Önder Atatürk ‘Köylü milletin efendisidir’ demiştir. Bizler de sizler için gece gündüz demeden hizmetinizde olmaya devam edeceğiz. Oturduğumuz makamlarda sizlere hizmet için oturuyoruz. Bütün mesele üretmektir. Üreten toplum gelişen toplumdur. Tarım ve Orman Bakanlığı da bu kapsamda çiftçiye önemli destekler sağlamaktadır. Çiftçimiz bunları takip ederek talepte bulunsun. Siz isteyin biz sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Törende konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Milletvekili Ceylan ve diğer protokol üyeleri tarafından önceden belirlenen üreticilere tohumları teslim edildi.



(Volkan SINAYUÇ)

