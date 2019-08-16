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54 köyün içme suyu projesinde sona gelindi

Çorum İl Özel İdaresi’nin büyük projelerinden birisi olan Şendere Göleti İçme Suyu Projesi’nde son aşamaya gelindi.

54 köyün içme suyu projesinde sona gelindi

Çorum İl Özel İdaresi’nin büyük projelerinden birisi olan Şendere Göleti İçme Suyu Projesi’nde son aşamaya gelindi.

16 Ağustos 2019 Cuma 23:26
54 köyün içme suyu projesinde sona gelindi

Kısa bir süre içinde tamamlanması planlanan Şendere Göleti İçme Suyu Projesi’nde gelinen noktayla ilgili köy muhtarlarıyla istişare toplantıları yapıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, projeyle ilgili Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüyle birlikte Çorum Merkez, Uğurludağ İlçesi ve Bayat İlçesi’ne bağlı ilgili köy muhtarlarıyla ayrı ayrı istişare toplantıları yaptı.

Yapılan toplantılarda Şendere Göleti İçme Suyu Projesi’yle ilgili sorunlar dile getirilip çözümler ortaya konuldu ve muhtarlar toplantılardan memnuniyetle ayrıldı.

Tamamlanma aşamasına gelen proje ile Çorum Merkez, Uğurludağ İlçesi ve Bayat İlçesi olmak üzere 54 köyün içmesuyu sorunu kalmayacak.

(Volkan SINAYUÇ)

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