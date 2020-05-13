Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
100159
ALTIN
384.813
DOLAR
6.9758
STERLİN
8.5283
EURO
7.5648
SON DAKİKA
2.Lig 18 Temmuz'da başlayacak
Kapat
"Mekanın sahipleri geri döndü"
"Mekanın sahipleri geri döndü"
Polisten operasyon: 17 gözaltı
Polisten operasyon: 17 gözaltı
Aşgın, Guinness Ormanı’nı inceledi
Aşgın, Guinness Ormanı’nı inceledi
3 ay sonra oğlunu görebildi
3 ay sonra sağlık çalışanı...
Berberler günler sonra kepenk açtı
Berberler günler sonra kepenk açtı

53 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 58 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 952 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 33 bin 332 test yapılırken, bin 639 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 826 kişi iyileşti. Bakan Koca, 'Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez 1000’in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100 bini aştı' dedi.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 21:51
53 kişi hayatını kaybetti

Bugün toplam 33 bin 332 test yapılırken, bin 639 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 143 bin 114 oldu. Bugünkü 2 bin 826 kişiyle ile birlikte toplam iyileşen sayısı da 101 bin 715'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 535, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 998 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez 1.000'in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000'i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz: Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım” ifadelerine yer verdi.

İlgili Haberler
Pandemi günlerinde iş hukuku konuşuldu
Pandemi günlerinde iş hukuku konuşuldu
“Bizim Kedi Kükredi”
“Bizim Kedi Kükredi”
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -10-
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -10-
Mimar Ender Onur Çiftçi’yi kaybettik 
Mimar Ender Onur Çiftçi’yi kaybettik 
YKS'ye girecek öğrenciler için nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs tarihlerinde açık olacak
YKS'ye girecek öğrenciler için nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs tarihlerinde açık olacak
Karantinadaki gurbetçilere elleriyle Çorum mantısı hazırladılar
Karantinadaki gurbetçilere elleriyle Çorum mantısı hazırladılar
Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim