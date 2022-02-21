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53 kilometrelik Koçhisar İsale Hattı, 400 bin metreküp su taşıdı

Kuraklıktan en çok etkilenen illerden Çorum'da, 2021 yılı aralık ayında tamamlanan 53 kilometrelik Koçhisar İsale Hattı ile 400 bin metreküp içme suyu taşındığı bildirildi.

Güncel 21.02.2022, 15:04
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53 kilometrelik Koçhisar İsale Hattı, 400 bin metreküp su taşıdı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, isale hattının tamamlandığını, 10 bin metreküp kapasiteli depolama alanında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Projenin tamamlanmasıyla kent merkezinin 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını vurgulayan Yıldız, "İsale hattı tamamlanan projenin 10 bin metreküp kapasiteli deposunda ise çalışmalar tüm hızıyla devam etmekte olup 2022 yılı ilk yarısında tamamlanması hedeflenmektedir. Çorum'da içme suyu problemi yaşandığı süreçte söz konusu isale hattı ile bugüne kadar 400 bin metreküp içme suyu verilmiştir. İnşaatı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan 53 kilometrelik Koçhisar 2'nci kısım içme suyu isale hattı ile Koçhisar Barajı'ndan alınacak yıllık 12,12 milyon metreküp su Çorum Organize Sanayi Bölgesinde bulunan arıtma tesisine iletilecektir. Böylece halihazırda kuraklık probleminin olumsuz yansımalarının hissedilmesine mahal vermeden, il merkezine yaşayan vatandaşlarımıza kaliteli içme suyu temin edilmiştir." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​Suyun, DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil ettiğini, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin de ana girdilerinden olduğunu vurgulayan Yıldız, suyun ulaştığını her alanda zincirleme reaksiyona sebep olduğunu kaydetti.

Suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etkinin geniş iş sahalarının doğmasına da vesile olduğunun altını çizen Yıldız, şunları kaydetti:

"Tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletimizin hizmetine sunuyor. Ülkemizde 1954 yılından bu yana toprak ve su kaynaklarını geliştirmekle mesul olan DSİ, aralarında dünyada ilk kez uygulanan projelerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin bulunduğu sayısız tesisi tamamlayarak milletimizin istifadesine sunmuş ve sunmaya da devam etmektedir."


 

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