“53 ili geride bıraktık, 27 ilden de kötüyüz”

8-14 Şubat tarihleri arasındaki illere göre vaka sayıları haritasında Çorum’un durumu yüzbinde 35.36 olarak açıklanmıştı.

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı il bazında haftalık vaka sayılarına göre Çorum 53 ili geride bırakırken, 27 il ise Çorum’dan daha iyi durumdadır” denildi. (Haber Merkezi)