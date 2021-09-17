52 yaşında üniversite birincisi

Tören sonrası gazetecilere açıklama yapan Büyükyabat, 1987 yılında Çorum İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra üniversite sınavına girdiğini belirterek şunları söyledi:

“Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İngilizce öğretmenliğini kazandım. Ama gidemedim. Sonra evlendim. Çocuklarım oldu. 30 yıl boyunca onların eğitimine odaklandım. Zaman içerisinde çocuklarım büyüdü. Yaşamım yoluna girdi. Çocuklarım okulu bitirdikten sonra oğlum üniversiteye hazırlanırken ben de üniversite sınavlarına girmeye karar verdim. Üniversite benim için özlemdi. Bir uhdeydi. Üniversiteye gidememek benim için çok büyük bir eksiklikti.



Sınava girdim. Sınavı kazanırsam açık öğretimden eğitimime devam ederim dedi. Başardım, sınavı kazandım. İkinci sınava girdim. Onu da başardım. Sonra Çorum’da üniversite var, gidebilir miyim diye düşündüm. Eşimle konuştum. Eşim de çok destek oldu. Sonra tarih bölümüne kayıt yaptırdım. Hayatımın en büyük eksik kalan yönünü üniversitede tamamladım. Benim için çok güzel ve özel 4 yıldı. Hayallerimi gerçekleştirdiğim, mutlu olduğum bir hayat yaşadım. Allah nasip ederse bundan sonra da eğitim hayatımı devam ettirmek istiyorum” dedi.

Anne ve babası vefat ettiği için bugünleri göremediğini dile getiren Büyükyabat, “O dönemin şartlarında babam beni başla bir şehre göndermek istememişti. Ama muhakkak ki o dönemde beni lisede okuttu. Eğitim anlamında bugünleri onlara borçluyum” ifadelerini kullandı.

Okul birincisi Sema Büyükyabat, diplomasını Vali Mustafa Çiftçi ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ün elinden alırken, gözyaşlarını tutamadı. (Yusuf ÇINAR)

