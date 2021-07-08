52 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 160 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 7 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 5 bin 160 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52 oldu. Bir günde toplam 225 bin 253 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 4 bin 636 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 59,42 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 26,11 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 55 milyon 349 bin 378'e yükseldi.