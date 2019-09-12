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500 kilo bedava döner

İşletmeciliğini Muhammed Batuhan Atagün’ün yaptığı Ekrem Coşkun Döner, İnönü ve Gazi Caddesi’ndeki şubelerinde Çorumlulara 500 kilogram döner ikram etti.

500 kilo bedava döner

İşletmeciliğini Muhammed Batuhan Atagün’ün yaptığı Ekrem Coşkun Döner, İnönü ve Gazi Caddesi’ndeki şubelerinde Çorumlulara 500 kilogram döner ikram etti.

12 Eylül 2019 Perşembe 21:37
500 kilo bedava döner

İşletmeciliğini Muhammed Batuhan Atagün’ün yaptığı Ekrem Coşkun Döner, İnönü ve Gazi Caddesi’ndeki şubelerinde Çorumlulara 500 kilogram döner ikram etti.

Yapılan ikramla ilgili bilgi veren Muhammed Batuhan Atagün, Ekrem Coşkun Döner’in her gün farklı bir ilde 500 kilogram döner ikramında bulunduğunu belirterek, firmanın Çorum şubesi olarak böyle bir çalışma yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti. 5bin kişiye ekmek arası döner ikram edeceklerini anlatan Atagün, ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kullanılan etin %100 dana eti olduğunu ifade eden Atagün, ürünlerin uygunluk raporları ve Helal sertifikası da bulunduğunu hatırlattı.(Erkan BAYATLI)

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