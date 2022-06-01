500 genç yazılım kursu ile yetişecek

Ahlatcı Holding Altın Rafineri’de “İş Garantili Yazılım Kursu” üzerine bir basın toplantısı düzenleyen işadamı Ahmet Ahlatcı, kursu başarı ile tamamlayacak 500 gence istihdam garantisi de verdiklerini kaydetti.

Türkiye’de yazılımcı açığına dikkat çekerek Ahlatcı Sağlık Eğitim ve Dayanışma Vakfı tarafından ücretsiz olarak 500 yazılımcı genç yetiştirmek için harekete geçtiklerini duyuran Ahlatcı, tüm gençlere kariyer fırsatı sunacaklarını bildirdi.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahlatcı, “Geleceğin mesleği gençlerimizle Çorum'da şekilleniyor” mottosuyla Çorum'da 500 kişiye iş garantili yazılım kursu açılacağını, herhangi bir yaş sınırı bulunmayan kursa ortaokul, lise, üniversite veya daha yüksek yaş gruplarından yazılıma meraklı herkesin başvuru yapabileceğini dile getirdi.

Yazılım kursuna başvuruların dün itibari ile başladığını, son başvuru tarihinin ise 1 Ağustos 2022 olarak belirlendiğini kaydeden Ahmet Ahlatcı, günümüz ve geleceğin en önemli mesleğinin yazılım olacağını dile getirdi. Ahlatcı, alanında uzman kişilerle bu kursları vereceklerini ve oluşturdukları sınıflarda öğrencilerin 6 ay gibi bir sürede mezun olacaklarını dile getirdi.



“KURSTAN ÇIKANI

FİRMALAR KAPAR”

Ahlatcı Holding olarak iştiraki bütün şirketlerde kendi geliştirdikleri yazılımları kullandıklarını dile getiren Ahlatcı, “Bu kursta alanında uzman kişilerle gençlerimizi buluşturarak kaliteli, donanımlı ve analitik eğitimler vereceğiz. Buradan mezun olan kişilere de iş imkanı sağlayıp kendi şirketlerimizde işe alacağız. Bizde çalışmak istemeyen olursa da zaten onu da kimse boşta bırakmaz, burada aldığı kaliteli eğitim sayesinde hemen kaparlar. Türkiye’de önemli bir yazılımcı açığı bulunmaktadır. Bu kurs ile hem ihtiyacımız olan yazılımcıları yine kendi bünyemizde yetiştirmiş olacağız hem de ülkede önemli bir açığın kapanmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyacağız. Biz süper yazılımcılar yetişmesini hedefliyoruz. Aslında her katılanın koluna birer altın bilezik takmış oluyoruz.” diye konuştu.

BAŞVURU ADRESİ

Yazılım kursuna başvuruda bulunmak isteyenler ahlatcivakfi.org.tr adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

(Volkan SINAYUÇ)

