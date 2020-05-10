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50 gün sonra ilk kez sokağa çıkan yaşlı çifte motosiklet çarptı

Çorum’da Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından 50 gün sonra dün  4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi.

10 Mayıs 2020 Pazar 16:40
50 gün sonra ilk kez sokağa çıkan yaşlı çifte motosiklet çarptı

Saat 11.00'da başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı. Sokağa çıkan 65 yaş üzeri serbest çifti Gazi Caddesinde karşıdan karşıla geçmek isterken, yaya geçidinde hızla gelen  motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Neriman ve  Raif Ömer Serbest çifti sağa sola savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.  Yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek burada tedavi altına alındı. Kaza sonrası  olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsü ise polis tarafından yakalandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, yaşlı çiftin 50 gün sonra ilk kez alış veriş için çarşıya çıktıkları öğrenildi.

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