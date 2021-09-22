“50 bin dekar arazi sulandı”

50 bin dekar arazinin sulandığını söyleyen Kaya; “Tarım Bakanlığımız sulama çalışmalarında belli bir noktaya geldi. Figani Göleti, Köprübaşı Sulama Barajı, Sarıhasan, Işıklı ve Karacuma Sulama Şebekesi, Kozören Göleti, Bayındır Barajı, Geykoca sulama barajı, ile 50 bin dekar alan sulanırken, proje çalışmaları devam eden, Hıdırlık ve Tanrıvermiş Sulama projesiyle de 13 bin dekar toplamda 65 bin dekar alan sulanacak.

Tarım Bakanlığımızın çalışmaları sonucunda 31.5 trilyon hayvancılık desteklemeleri, 25 adet de süt sağım makinesi desteği sağlanmıştır. Köylümüzün, çiftçimizin, üreticimizin her zaman yanında olacağız. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’ye teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

HALK KÜTÜPHANESİNE 125 BİN LİRA ÖDENEK

Milletvekili Kaya, hasat şenliğinin ardından Mecitözü ilçe merkezini ziyaret etti. İlk olarak Öğretmenevi’nde incelemelerde bulunan Kaya, ”Öğretmenevimizin tadilatı için proje çalışmalarını başlattık. İlçemizin doğalgaza kavuşmasıyla kurumlarımızda doğalgaz dönüşümüne geçiyor. Bu kapsamda Halk Kütüphanemizin doğalgaz dönüşümü için 125 bin lira ödenek temin ettik” dedi.

Milletvekili Kaya, ilçe ziyareti kapsamında Halk Eğitim Merkezi’nde özel eğitim alan öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. TOKİ’ye de bir ziyaret gerçekleştiren Kaya, vatandaşların konutlarından memnun olup olmadıklarını sordu. Talep olduğu taktirde yeni TOKİ projelerinin yapılacağını belirtti.

İlçe merkezinde yapılan ziyaretlerin ardından AK Parti İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret eden Kaya, burada partililerle sohbet edip, Mecitözü’ne yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında istişarede bulundu.

(Haber Merkezi)

