50 bin çocuk dijital dünyayla tanışacak

Aralık 2021’e kadar TEGV’in Türkiye’nin dört bir yanındaki etkinlik noktalarında, hem yüz yüze hem de uzaktan erişimle gerçekleştirecek olan ve çocukların analitik düşünce yapısını geliştirmeye yönelik kodlamaya giriş eğitimleriyle toplam 50.000 çocuğa ulaşılması hedefleniyor. (Haber Merkezi)