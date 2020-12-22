50 bin çocuk dijital dünyayla tanışacak
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, çocukları bilişim dünyasıyla buluşturan Algo Dijital etkinliklerini Lenovo’nun desteğiyle sürdürecek.
Güncel 22.12.2020, 20:57
33
Aralık 2021’e kadar TEGV’in Türkiye’nin dört bir yanındaki etkinlik noktalarında, hem yüz yüze hem de uzaktan erişimle gerçekleştirecek olan ve çocukların analitik düşünce yapısını geliştirmeye yönelik kodlamaya giriş eğitimleriyle toplam 50.000 çocuğa ulaşılması hedefleniyor. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
2°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 22 Aralık 2020
|İmsak
|06:22
|Güneş
|07:54
|Öğle
|12:44
|İkindi
|15:03
|Akşam
|17:24
|Yatsı
|18:50