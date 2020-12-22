Son Dakika

50 bin çocuk dijital dünyayla tanışacak

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, çocukları bilişim dünyasıyla buluşturan Algo Dijital etkinliklerini Lenovo’nun desteğiyle sürdürecek.

Güncel 22.12.2020, 20:57
33
50 bin çocuk dijital dünyayla tanışacak

Aralık 2021’e kadar TEGV’in Türkiye’nin dört bir yanındaki etkinlik noktalarında, hem yüz yüze hem de uzaktan erişimle gerçekleştirecek olan ve çocukların analitik düşünce yapısını geliştirmeye yönelik kodlamaya giriş eğitimleriyle toplam 50.000 çocuğa ulaşılması hedefleniyor. (Haber Merkezi)

#50 bin çocuk dijital dünyayla tanışacak
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 22 Aralık 2020
İmsak 06:22
Güneş 07:54
Öğle 12:44
İkindi 15:03
Akşam 17:24
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@