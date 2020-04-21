50 bin çiçek toprakla buluşuyor

“Korana virüs ile mücadele çalışmalarımız dünyanın merkezini çiçeklerle donatmamıza engel değil” diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bahar ayları ile birlikte Çorum genelinde 200 bin çiçek dikimi hedeflediklerini ancak korona virüs salgını nedeniyle bu sayıyı 50 bine düşürdüklerini ifade etti. Çiçek dikimi çalışmalarına sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla ilk olarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinden başladıklarını vurgulayan Başkan Aşgın, “Hastane bahçesinden sonra Saat Kulesi civarında da çiçek dikim çalışmalarımızı tamamladık” dedi.

(Haber Merkezi)