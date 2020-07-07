“5 yılda 36 aileye ev yardımı yapıldı”

Barınma yardımı taleplerinin, kişinin yerleşim yerindeki SYD Vakfı Mütevelli Heyetince genelge çerçevesinde değerlendirildiğini ve uygun görülen taleplerin sisteme girildiğini anlatan Yağlı, azami 10.000 TL’ye kadar ev onarımı müracaatında bulunan kişilerden tam hisseli tapusu olmayanlara ev onarımı yardımı yapılmasının talep edildiği durumlarda, onarılacak konutta son beş yıldır kira ödemeden kesintisiz ve fiilen yaşadığını içeren taahhütname talep edildiğini dile getirdi.

Ev yapım yardımı talebi için tahsis edilecek tutarın 40.000 TL’yi aşamayacağını anlatan Fehmi Yağlı, İl merkezi ve merkeze bağlı köylerde yaşayan gelir düzeyi düşük ve mağdur durumda olan vatandaşlarımızdan gelen taleplerin, değerlendirildiğini bu kapsamda son 5 yıl içerisinde, 9 aileye 25.000 TL üzerinden toplamda 225.000 TL tutarında ev yapım yardımı,

27 aileye 7.500 TL üzerinden toplamda 202.500 TL tutarında ev onarım yardımı yapıldığını dile getirdi. (Haber Merkezi)