5 yıl tedavi garantisi

Tedaviye 5 yıl garanti veren tek poliklinik olduklarını belirten Dt. Ali Okan Sular, randevu alarak gelen Çorumluların otoparkı da bulunan Özel Klinik 19’a beklemeden tedavilerinin yapılabildiğini söyledi.

İlk polikliniklerini İstanbul’da açtıklarını ve 11 yıl boyunca orada hizmet verdiklerini söyleyen Dt. Ali Okan Sular, İstanbul’da kazandıkları tecrübeyi Çorum’a getirdiklerini ve Çorum’a A tipi bir poliklinik açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Tedavide kullandıkları cihazların tamamen son teknoloji olduğunu belirten Dt. Ali Okan Sular, dijital diş hekimliğinin Çorum’daki temsilcileri olduklarını söyledi.

Özel Klinik 19 olarak Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi (Kerebi Gazi Erkek Öğrenci Yurdu altı) adresinde hizmet verdiklerini kaydeden Dt. Ali Okan Sular, kapsamlı diş muayenesi, çeşitli diş bakımı, cerrahi prosedürler ve estetik diş hizmetleri sunan Özel Klinik 19’un, donanımı ve hizmet kalitesiyle Çorum’da ağız ve diş sağlığı konusunda boşluğu gidermeyi hedeflediğini ifade etti.

DONANIMDA TEKNOLOJİYİ TAKİP ETMEK ÖNEMLİ

Modern tıp dünyasında, teknolojinin sürekli yenilendiğini ve bu yenilenmeye ayak uydurulması gerektiğini kaydeden Dt. Ali Okan Sular, tüm modern donanımın sağlandığı Özel Klinik 19’da, ortodontiden çene cerrahisine, diş estetiğinden implantolojiye, lazer tedavisinden diş eti hastalıkları tedavisine kadar tüm branşlarda hizmet verildiğini, son teknoloji cihazlar ve dünya markası ürünlerin kullanılarak ağız ve diş sağlığı için çözümler üretilen Özel Klinik 19’da, koşulsuz hasta memnuniyetinin ön planda tutulduğunu söyledi.

‘Hayata Sağlıkla Gülümseyin’ sloganıyla hizmet verdiklerini dile getiren Dt. Ali Okan Sular, poliklinik olarak hijyene büyük önem verdiklerini, çapraz enfeksiyona karşı her zaman önlem aldıklarını belirtti.

Polikliniğe gelen hastaların tedaviden önce ve sonrasını fotoğraflayarak aradaki farkı görmelerini de sağladıklarını kaydeden Dt. Ali Okan Sular, hastaya ağız içi kamera ile rahatsızlığın nereden kaynaklandığını gösterebildiklerini ayrıca, tedavi süreci boyunca hastanın ilgi alanına göre belgesel, film, animasyon ya da klip izleyebildiklerini belirtti.

Polikliniğe gelen hastanın tedavisi için tüm imkanları sağladıklarını söyleyen Dt. Ali Okan Sular, panaromik röntgen cihazından dişçi koltuğuna, dezenfekte makinesinden diş beyazlatma cihazlarına kadar tüm cihazların son teknoloji ürünü olduğunu dile getirdi. Digital gülüş tasarımı, porselen lamina, implant, ağız bakımı, pedodonti, ortodonti, pembe estetik, telsiz ortodonti, beyazlatma, diş gıcırdatmalarını önleme, diş etlerinin görünmemesi, doğal dişe en yakın görüntüdeki porselen diş gibi birçok hizmetlerinin bulunduğunu söyleyen Dt. Ali Okan Sular, sadece büyüklerin değil, çocukların da artık korkmadan, acı çekmeden ve eğlenerek tedavilerinin yapıldığı bir polikliniğe kavuştuğunu ifade etti.

(Erkan BAYATLI)