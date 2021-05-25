5 yaşındaki minik kızın polis korkusunu böyle yendiler

Çorum’da yaşayan Ömer ve Ayşegül Yurdakul’un 5 yaşındaki kızları polislerden korktuğunu bu korkusunu yenebilmesi için polisler tarafından ziyaret edilmesini talep etti. Bu talebe kayıtsız kalmayan Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Toplum Destekli Polis ekibini görevlendirerek aileyi ziyaret etmeleri ve 5 yaşındaki Zeynep Eda’ya çeşitli hediyeler götürmelerini istedi. Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Deniz Dağdelen ve ekibi ile Buhara Evler Mahalle Muhtarı Ümit Patıroğlu, aileye misafir oldu.



‘POLİS ANONSUNU DUYAR DUYMAZ KAÇIYORDU’

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren baba Ömer Yurdakul, Zeynep’in korkusunun nasıl başladığını anlattı. Pandemiden önce her akşam parka gittiklerini ancak kısıtlamalarda parka gidemediklerini anlatan Yurdakul, “Zeynep sürekli balkondan parkı izliyordu. Kısıtlamanın başladığı saatlerde polis arabaları dışardakileri uyarmak için mahalleye geliyordu, çocukların evlerine kaçıştığını görünce Zeynep de korku başladı. O da anons sesini duyar duymaz balkondan içeri koşmaya başlıyordu. Ona polislerden korkmaması gerektiğini söyledik. Ama o korkuyu bir türlü yenemedik. Sağ olsun polislerimiz ziyaretimize geldi. Teşekkür ediyoruz” dedi.



Zeynep’in korkusunu yenmesi için aileyi ziyaret ettiklerini kaydeden Buhara Evler Mahallesi Ümit Patıroğlu ise “Televizyondaki haberlerden çok etkilenmiş, ayrıca pandemide polis araçlarından yapılan anonslar onu etkilemiş. İnşallah bu minik kızımızın korkusunu yeneceğiz” dedi.



‘ÇOCUKLARIMIZ İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ’

Zeynep’e hediyeler getiren ve scooter hayalini gerçekleştiren Toplum Destekli Şube Müdürü Deniz Dağdelen, “İnşallah pandemi tamamen bittiğinde Zeynep de kısıtlamalar olmadan istediği gibi sokaklarda parklarda oyun oynar. Bizler çocuklarımız için gece gündüz çalışıyoruz. Artık Zeynep’in polis kimlik kartı da var. Kimseden korkmayacak. Bundan sonra herhangi bir polisle karşılaştığında yanına gidip sohbet edebilecek” ifadesini kullandı.

