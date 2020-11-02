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5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı
2020-2021 eğitim dönemine evlerinde başlayan milyonlarca öğrenci, kademeli olarak okula dönmeye devam ediyor. 5. ve 9. sınıflar da bugünden itibaren okulda yüz yüze eğitime başladı.
Güncel 02.11.2020, 12:34
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Uzun bir sürenin ardından 5. ve 9. sınıf öğrencileri okula adım attı. Yüz yüze eğitim, diğer sınıflarda olduğu gibi haftada iki gün şeklinde gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarda Covid-19 tedbirleri aldı. Daha önce de öncelikle okul öncesi ve 1. sınıflar, sonrasında ise 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim başlatılmıştı. Okulların girişinde öğrencilerin ateşleri ölçülüp ardından okullara girdiler.
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