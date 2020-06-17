5 semt pazarı kendi günlerinde ve kendi yerlerinde kurulacak

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında yaptıkları toplantıyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren Pazartesi Pazarı (Ulukavak), Perşembe Pazarı (Buharaevler), Cuma Pazarı (Mimarsinan), Cumartesi Pazarı (Bahçelievler) ve Pazar günleri de Akkent’te semt pazarlarının açık olacağını belirtti.

Koronavirüs ile mücadelenin ikinci aşaması olan kontrollü normalleşme sürecinde alınan kararın hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Aşgın, “Pazarcı esnafımız belirlenen pazar yerlerinde kontrollü bir şekilde yerlerini alacak. Tüm pazarcı esnafımız ve hemşehrilerimiz sosyal mesafe kuralına uyacak. Pazarlara maskesiz girilmeyecek. Çorum Belediyesi olarak pazar girişlerine dezenfektanlar yerleştireceğiz. Pazara giren tüm vatandaşlarımızın ateşlerini ölçeceğiz. Alınan bu kararımız tüm pazarcı esnafımıza ve Çorum halkına hayırlı olsun” dedi.

Başkan Aşgın, pazar yerlerinde köylüler için de yer ayırdıklarının altını çizdi.

Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığındaki toplantıya Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Zabıta Müdürü Fatih Sak ve Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz da katıldı.