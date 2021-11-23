“5 saatte Atina’dayız” dedi, ülke çapında gündem oldu 

Metin Külünk, Çorum’daki konuşmasında, Türkiyesiz dünya düzeni kurulamayacağını belirterek, “Türkiye dünyanın jeopolitik merkezi. Türkiye’nin duracağı yer dünyanın nasıl şekilleneceğini belirleyecek. Bu yüzden bütün güçler kendi dünyalarında Türkiye’nin kendi yanlarında durması için rol biçmeye çalışıyorlar. Amerika, Rusya, Çin, hatta Avrupa Türkiye’siz yapamaz” dedi.

“Yenidünya düzeninde Türkiye’nin kutup başı, güç merkezi olmasını istemeyenler PKK üzerinden Türk devletinin butik devleti haline getirmek istiyorlar. FETÖ üzerinden Türk devletinin çatısını çökertmek istiyorlar. LGBT üzerinden bu milletin insani değerlerini tüketmek istiyorlar” diyen Külünk, şunları kaydetti:

“Yunanistan üzerinden de bütün bu ihtimaller boşa düştüğü için savaş denemesi yapmak istiyorlar. Hodri meydan. Yunanistan füze atacakmış. Atsın da görelim ağzının payını alır. 5 saatte Selanik’teyiz. 5 saatte Atina’dayız. Eski Türkiye yok artık. 2. Dünya Savaşı’nda ABD’nin vereceği atık silaha ihtiyaç duyan Türkiye yok. Her anlamda güçlü Türkiye var.”

(İHA - Haber Merkezi)

