5 okula daha beyaz bayrak sertifikası
2020-2021 eğitim öğretim yılında “Beyaz Bayrak Sertifikası” alan okullara 5 okul daha eklenerek, “Beyaz Bayrak” alan okul sayısı 179’a çıktı.
Güncel 01.11.2020, 17:51
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Beyaz Bayrak Sertifikası almaya hak kazanan Alaca Atatürk İlkokulu, Merkez Mevlana İlkokulu, Merkez Özel Ada İlkokulu, Merkez Şehit Mustafa Solak İmam Hatip Lisesi ve Merkez Özel Çorum Final Akademi Anadolu Lisesi'ne Beyaz Bayrak, Sertifika ve Pirinç Levhaları düzenlenen törenle verildi. (Haber Merkezi)
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