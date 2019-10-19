5 kazada 9 yaralı

Bahçelievler Mahallesi’nde E.T yönetimindeki araç ile F.D sevk ve idaresindeki aracın çarpışması sonucu iki sürücü de yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kale Mahallesi’nde seyir halinde bulunan Ç.K yönetimindeki motosiklet devrildi. Kazada yaralanan sürücüde yapılan kontrollerde 249 promil alkol tespit edildi.

Ulukavak Mahallesi’nde Y.E.K sevk ve idaresindeki araç ile A.K yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Y.O.A. ile Y.H isimli kişiler yaralanarak hastanelik oldu. Mimar Sinan Mahallesi’nde ise A.D ve Y.G yönetimindeki araçlar ile A.Ş isimli kişinin sevk ve idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Ortaköy İlçesi istikametinden Çorum istikametine seyir halinde bulunan M.D (39) yönetimindeki otomobil ise Mollahasan Köyü mevkiinde refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Trafik kazalarıyla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)