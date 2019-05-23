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5 KAZADA 9 YARALI

Çorum merkezde yaşanan trafik kazalarında çok sayıda kişi yaralandı.

5 KAZADA 9 YARALI

Çorum merkezde yaşanan trafik kazalarında çok sayıda kişi yaralandı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 23:21
5 KAZADA 9 YARALI

Alınan bilgiye göre Kale Mahallesi’nde K.M. yönetimindeki araç seyir halinde iken S.S isimli kişiye çarparak hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanmasına sebep oldu.

Merkez Yeniyol Mahallesi’ndeki kazada N.Ü yönetimindeki motosiklet ile M.B yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan N.Ü ve Ş.Ü isimli kişiler hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Buharaevler’deki kazada ise O.K ile N.B yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki araç sürücüsü de hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak tedavi altına alındı.

Çorum-İskilip yolu Danaderesi mevkiindeki kazada ise A.K (46) yönetimindeki araç ile karşı yönden gelen A.M.Y (74) yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile araçta yolcu olarak bulunan 69 yaşındaki N.Y isimli kadın yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Sungurlu Arifegazili Köyü’nde ise K.A (60) yönetimindeki otomobil bariyere çarparak takla attı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)

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